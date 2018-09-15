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سفير مصر في إيطاليا: سنعمل معاً لأجل استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

15 سبتمبر,2018

14 سبتمبر,2018

14 سبتمبر,2018

قال سفير القاهرة لدى روما هشام بدر إن مصر مستعدة للعمل مع إيطاليا من أجل إحلال الاستقرار والأمن في ليبيا.

وفي تصريح لدى لقائه صحافيين في ختام الندوة حول فرص الاستثمار للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، التي انعقدت في سفارة القاهرة بروما، وصف السفير المصري بـ”المهم للغاية” المؤتمر الذي تزمع إيطاليا تنظيمه في النصف الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في صقلية.

وخلص الدبلوماسي المصري مشيراً الى أهمية التعاون بين القاهرة وروما لتعزيز المؤسسات في ليبيا، لدعم الحوار والوحدة، من أجل الاستقرار والأمن، بالنسبة لهذا البلد الأفريقي.

آكي الإيطالية

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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