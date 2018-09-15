بالفيديو: ليبيا: من سينزع فتيل الأزمة؟

الوضع الأمني في ليبيا يتراجع بشكل ملحوظ منذ أسابيع. الأمم المتحدة تحدثت عن وقف لإطلاق النار وعن مشاورات لتعزيزه ولكن ما حدث على الأرض كان العكس تماما. المواطنون الليبيون يعانون بسبب انقطاع الكهرباء ونقص السيولة وارتفاع الأسعار. ما العمل لوقف هذا النزيف؟ هناك من يطالب بحل ليبي ليبي؟ ولكن كيف وبين من ومن؟ أصلا ما هو الهدف من القتال؟ تعددت الجماعات المسلحة في العاصمة ومن يتابع الشأن الليبي لم يعد يفهم الكثير. من يملك القدرة على حمل حلول عاجلة وفورية؟

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