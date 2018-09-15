إجراء الانتخابات في 66 مجلس بلدي الفترة المقبلة

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات سالم بن تايه، أن 27 ألف ناخب في كل من بلدتي بني وليد ودرج باشروا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعملية الاقتراع بالتزامن مع اليوم العالمي للديمقراطية.

وأوضح بن تايه خلال مؤتمر صحفي تابعته كاميرا قناة ليبيا، أن اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، وبعد نجاح الانتخابات في مدينة الزاوية مايو الماضي، باشرت بإجراء الانتخابات في البلديات التي لم تنتخب إلى الآن.

كما وبين أنه وبعد الانتهاء من انتخابات بني وليد ودرج، سيتم إجراء الانتخابات في 66 مجلس بلدي، لافتاً في هذا الصدد إنتهاء المدة القانونية لـ 70 مجلس بلدي.

هذا وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات سالم بن تايه، أن عدد المراكز في المجلس البلدي درج 8، والمحطات 14، فيما بلغ عدد المسجلين 5 الآف، والمترشحين 29 عن الفئة العامة، و3 عن فئة المرأة، و3 عن فئة المعاقين.

وفيما يتعلق بالمجلس البلدي بني وليد، بلغ عدد المراكز 28 مركزاً، و64 محطة، أما عدد الناخبين عن الفئة العامة 85، و8 عن المرأة، و6 مرشحن عن فئة المعاقين.

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