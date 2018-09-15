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مجلس حكماء النواحي الأربعة يطالب بإجراء الإنتخابات العامة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

طالب مجلس حكماء وأعيان النواحي الأربعة ، والبلديات التابعة لها ، بالقضاء على مظاهر الميليشيات المسلحة المسيطرة على مفاصل الدولة في طرابلس ، وتسليم أسلحتها ، وتفويض القوات المسلحة بإدارة الشؤون الأمنية بالمدينة .

وأيد المجلس في بيان مصوّر بثته قناة ليبيا العمليات العسكرية التي يقودها اللواء السابع مشاة في طرابلس والهادفة لإخراج تلك الميليشيات .
وثمن المجلس الدورة الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من دور هام لنزع فتيل الأزمة ، مطالباً في الوقت ذاته بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها .

كما طالب المجلس بإجراء الإنتخابات العامة ، معرباً في الوقت ذاته عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المؤسسة الوطنية للنفط.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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