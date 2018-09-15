القبض على 7 تشاديين هربوا أسلحة وغذاء للميليشيات بأم الأرانب

ضبطت دورية مشكلة من كتيبتي سبل السلام والمهدي السنوسي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي مجموعة مسلحة من 5 أشخاص يحملون الجنسية التشادية ، كانوا قد تسللوا الى البلاد عن طريق التهريب ، بغية مرافقة 12 شاحنة تحمل سلعاً تموينية ، إضافة الى شحنة من الوقود .

وأضاف المكتب الإعلامي لكتيبة سبل السلام ، على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” أن الدورية ضبطت أيضاً مركبة من نوع تويوتا صحراوية وبداخلها 5 قطع أسلحة من نوع ” دوشكة ” كانت مهربة إلى منطقة أم الأرانب .

ولفتت الكتيبة إلى أنه تم القبض على سائقي الشاحنة والمركبة أيضاً ، مشيرة إى أن وجهتهم كانت لدعم الميليشيات التشادية في أم الأرانب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا