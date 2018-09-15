اخبار ليبيا الان

القبض على 7 تشاديين هربوا أسلحة وغذاء للميليشيات بأم الأرانب

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ضبطت دورية مشكلة من كتيبتي سبل السلام والمهدي السنوسي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي مجموعة مسلحة من 5 أشخاص يحملون الجنسية التشادية ، كانوا قد تسللوا الى البلاد عن طريق التهريب ، بغية مرافقة 12 شاحنة تحمل سلعاً تموينية ، إضافة الى شحنة من الوقود .

وأضاف المكتب الإعلامي لكتيبة سبل السلام ، على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” أن الدورية ضبطت أيضاً مركبة من نوع تويوتا صحراوية وبداخلها 5 قطع أسلحة من نوع ” دوشكة ” كانت مهربة إلى منطقة أم الأرانب .

ولفتت الكتيبة إلى أنه تم القبض على سائقي الشاحنة والمركبة أيضاً ، مشيرة إى أن وجهتهم كانت لدعم الميليشيات التشادية في أم الأرانب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك