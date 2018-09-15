اجخرة تستقبل عددا من الوفود المشاركة في مؤتمر القبائل الليبية

العنوان-إجخرة

بدأت الوفود المشاركة في مؤتمر القبائل الليبية بالتوافد على بلدية إجخرة حيث وصل يوم أمس وفد مناطق الجبل الغربي والمكون من 65 شيخا ووصلت بعد ظهر اليوم طائرة الخطوط الليبية قادمة من مطر تمنهنت بالجنوب الغربي تحمل على متنها مايقارب عن مائة شيخ من مشائخ الجنوب في انتظار وصول الطائرة قادمة من مصراتة بعد عصر اليوم

هذا وانطلقت الحافلات صباح اليوم من مدينة بنغازي تحمل على متنها مشائخ المنطقة الشرقية من إمساعد إلى إجدابيا و ستصل مساء اليوم إلى بلدية اجخرة

يشار إلى أن المؤتمر الجامع لمشائخ و أعيان ليبيا سينطلق يوم غد الأحد على تمام الساعة العاشرة صباحا وأكدت اللجنة التحضرية ان العدد المتوقع حضوره يقارب الـ800 شيخا من مختلف المدن و القبائل الليبية بكافة تركيباتها.

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