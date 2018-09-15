أمن بني وليد: العملية الانتخابية تسير كما هو مخطط لها

أكد مدير مديرية أمن بني وليد عبد السلام الباقول، السبت، أن العملية الانتخابية تسير كما هو مخطط لها، وأنهم لم يتلقوا أي إخطارات بحصول عرقلة لسير العملية بالمدينة.

وقال الباقول، في تصريح للرائد، إنهم تمكنوا بالتعاون مع المخابرات العامة والمباحث العامة وهيئة السلامة الوطنية، من تأمين مراكز الاقتراع، وتوفير بيئة آمنة للمقبلين على صناديق الانتخاب، مؤكدا وجود إقبال من الناخبين في بعض المراكز الانتخابية.

يذكر أن الانتخابات البلدية تجرى لاختيار سبعة أعضاء في المجلس البلدي من بين 99 مترشحًا ومترشحة، يمثلون ثلاث فئات، هي: الفئة العامة، وفئة المرأة، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية