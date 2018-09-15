القائد العام لأفريكوم يصدر بيانا حول اجتماعه بفائز السراج

العنوان-تونس

التقى القائم بالأعمال دونالد بلوم وقائد أفريكوم الجنرال توماس والدهاوزر اليوم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج لمناقشة الوضع الأمني ​​في طرابلس والتعاون بين الولايات المتحدة وليبيا.

وقالت والدهاوزر في بيان له إن الولايات المتحدة عبرت عن دعمها المستمر للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا من خلال خطة عمل الأمم المتحدة ، وأكدت دعمها لحكومة الوفاق الوطني .

وأضاف تركزت المناقشات على جهود حكومة الوفاق الوطني لاستعادة الأمن العام على النحو المبين في وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والتدابير الجديدة لتحسين الظروف الاقتصادية لجميع الليبيين من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها في 12 سبتمبر.

وختم والدهاوزر بقوله تقف الولايات المتحدة مع الشعب الليبي في سعيه لتحقيق هدف قيام بلد أكثر أمنا واستقرارا وأمنا.

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