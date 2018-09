المتوسط:

انتهت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة، اليوم السبت، من الدورة التدريبية التي نظمتها لعدد 18 موظف من القطاع الأمني حول بناء القدرات في القيادة والسيطرة.

تأتي هذه الدورة من أجل تزويد موظفي القطاع الأمني بالقدرات اللازمة من أجل فرض الأمن والاستقرار والقيادة الجيدة.

