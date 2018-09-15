ديوان المحاسبة: نبارك الاصلاحات ونتمنى ان تدار بإدارة جيدة

أكد رضا قرقاب مدير الادارة العامة لفحص حسابات الهيئات والمؤسسات بديوان المحاسبة ان الديوان يبارك وثيقة الاصلاحات الاقتصادية التي تم التوقيع عليها من قبل المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.

وقال نأمل ان يكون الاصلاح حقيقي ونستغرب ان تكون البنود الموقع عليها هي نفسها الواردة في مراسلاتنا المتكررة للمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي منذ العام 2016 مضيفاً بعد سنتين من الرفض تقر الاصلاحات الاقتصادية بنفس البنود ممن كانوا يرفضون.

وتمني “قرقاب” أن تكون هناك إدارة جيدة لإدارتها حيث قال ” لو حطت الاصلاحات بإدارة جيدة ستنجح حيث سيصدر عنها قرارات ولو لم تنفذ القرارات بالطريقة الجيدة ستكون اثارها سيئة وستتسبب في مشاكل كبيرة”.

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