الكريو : إذا إنسحبت القوات لتمكين الكهرباء من الصيانة فلن يحدث إنقطاع طويل فى طرابلس

ليبيا – أكد عضو المجلس البلدي طرابلس المركز ناصر الكريو على تواصله مع الجهات المسؤولة في جهاز النهر الصناعي وشبكة المياه والصرف الصحي و الذين قال إنهم أكدوا بدورهم عن بدء ضخ كميات كبيرة من المياة في المسار الشرقي وفي منطقة مصراتة والمناطق الأخرى أما بالنسبة لطرابلس فقد وصل الضغط الى 450 الف متر مكعب.

الكريو توجه خلال تصريح عبر الأقمار الصناعية لقناة”ليبيا الأحرار” أمس الجمعة و تابعته صحيفة المرصد بالشكر و التقدير لكل من ساهم في عملية إعادة المياه لطرابلس بعد أن أدت الاشتباكات إلى قطعها، لافتاً إلى أن مشكلة الإظلام التام مازال العمل جاري لحلها من خلال صيانة الخط الشرقي والغربي.

ودعا إلى ضرورة إنسحاب القوات و التوصل لإتفاق يمكن الفرق العاملة بشركة الكهرباء العمل على إعادة خطوط الكهرباء كبعض الوحدات في محطة الزاوية البخارية، متوقعاً أن ساعات طرح الأحمال بعد إتمام عميات الصيانة ستكون و إن وجدت قليله جداً وذلك فى إشارة منه للقوات المتمركزة فى المناطق التي شهدت إشتباكات بجنوب طرابلس .

كما أكد على أن هذه الخطوات ستنعكس على عمل المخابز وستحسن من آلية توزيعها و أسعارها خاصة مع قيام كل بلدية بالدور الموكل لها وإتباع آليات لتوزيع الخبز على المخابز و المناطق.

وختم قائلاً:”قبل 3 أشهر حددت بلدية طرابلس المركز سعر 6 أرغفة الخبز بدينار ولكن للأسف واجهنا هجوم بسبب ذلك نحن نتمنى من وزارة الاقتصاد أن تصدر تسعيرة خصوصاً وأن الدقيق اصبح متوفر وهذه مسؤوليتها ودورها”.

المرصد – متابعات

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