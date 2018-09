المتوسط:

أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا أن سفيرة باريس الجديدة لدى طرابلس التقت أمس الجمعة بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا دونالد بلوم.

وصفت السفارة الفرنسية اللقاء في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنه “لقاء مجاملة مثمر” دون الكشف عن تفاصيله.

يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان دعا إلى احترام الجدول الزمني المحدد لتنظيم انتخابات في ليبيا وكذلك التعهدات المقطوعة خلال اجتماع باريس التي تشدد على إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

The post سفيرة فرنسا تبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية التطورات بليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية