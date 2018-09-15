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سفيرة فرنسا تبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية التطورات بليبيا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا أن سفيرة باريس الجديدة لدى طرابلس التقت أمس الجمعة بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا دونالد بلوم.

وصفت السفارة الفرنسية اللقاء في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنه “لقاء مجاملة مثمر” دون الكشف عن تفاصيله.

يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان دعا إلى احترام الجدول الزمني المحدد لتنظيم انتخابات في ليبيا وكذلك التعهدات المقطوعة خلال اجتماع باريس التي تشدد على إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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