المتوسط:

قال صلاح بادي، إن 17 فبراير جاءت بالخير، لأنها جاءت بـ “بادي” وجاء معه الخير، والدليل أنه يضحي من أجلكم، للمحافظة على كل ذرة تراب بالأرض

أضاف “بادي” خلال فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يجب التمييز بين الخير والشر، ومن يعمل لمصلحة الشعب الليبي، ومن يعمل من أجل مصلحته الخاصة.

أشار “بادي” إلى أنه يريد أن يرفع راية الحق، ويدافع عن حرائر الشعب الليبي.

The post «صلاح بادي»: 17 فبراير جاءت بالخير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية