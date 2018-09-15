لجنة ليبية: انتهاكات وسرقات بمناطق الهدنة

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استمرار أطراف النزاع بجنوب غرب طرابلس بمناطق صلاح الدين وخلة الفرجان ووادي الربيع وعين زارة، في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين وممتلكاتهم بعد سريان الهدنة.

وقالت اللجنة في بيان إن أطراف النزاع حوّلت ممتلكات المواطنين إلى أهداف عسكرية من خلال التمركز بها واستخدامها كميادين ومنصات لإطلاق القذائف والصواريخ وعمليات القنص، وعمليات السرقة والسطو المسلح على الممتلكات الخاصة والعامة.

وأعربت اللجنة عن إدانتها لبقاء أطراف النزاع داخل الأحياء المدنية والتي كذلك لم تراع تجنيب المدنيين القصف فترة النزاع، وأدانت أيضا تصاعد مؤشرات حوادث السرقات والسطو المسلح خلال هذه الفترة بمناطق غرب وجنوب غرب طرابلس من قبل عصابات الجريمة و الجريمة المنظمة.

وأشارت إلى أن ممتلكات المواطنين تعرضت للسرقة والنهب ومن بينها وسائل النقل ومحلات تجارية، مبينة أن حوادث السرقات والسطو المسلح أدت إلى مقتل عدد من المواطنين جراء مقاومتهم لعصابات الجريمة المنظمة.

وأكدت اللجنة أن بقاء وتمركز الجماعات والتشكيلات المسلحة داخل المناطق الحليفة لها، لا يعفيهم من المسؤولية عن سقوط المدنيين في تلك المناطق ولا عن عمليات النهب والسلب للممتلكات الخاصة والعامة.

وتشدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن عدم السماح للمدنيين بالعودة إلى ممتلكاتهم الخاصة يشكل في انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي، كما أنه لا يخدم توجهات خفض التوتر الناتجة اتفاق التهدئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية