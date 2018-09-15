الجهيناوي لـ سلامة: نشيد ببرنامج الإصلاح الإقتصادي في ليبيا الذي رعته البعثة الاممية

ليبيا – تلقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اتصالاً هاتفياً من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

الجهيناوي ثمّن بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة الجهود التي بذلها سلامة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس والذي مكن من حقن دماء الليبيين وإعادة الأمن إلى العاصمة الليبية ومساعيه المتواصلة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في هذا البلد وفقاً لخارطة الطريق الأممية التي أعلن عنها منذ سبتمبر 2017.

وأشاد ببرنامج الإصلاح الإقتصادي في ليبيا الذي رعته بعثة الأمم المتحدة وأعلن عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مجدداً حرص تونس على مواصلة تهيئة الظروف الملائمة لتمكين البعثة الأممية من أداء مهامها على أكمل وجه.

ومن جانبه عبر سلامة عن امتنانه للدعم المتواصل الذي ما انفكت تقدمه تونس لعمل بعثة الأمم المتحدة والدور الهام الذي تضطلع به في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية.

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