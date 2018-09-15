المؤسسة الوطنية للنفط تناقش مع مليتة خططها المستقبلية

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس الاجتماع الفني الثاني مع شركة مليتة للنفط والغاز لمناقشة برامج الإنتاج والحفر التطويري والصيانة والمشاريع بالإضافة إلى نشاط فريق العمل المشترك للعام الجاري وخطة الشركة وبرامجها المستهدفة لعام 2019.

كما تم مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركة في سبيل تنفيذ أعمالها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وحضر الاجتماع من المؤسسة الوطنية للنفط مدير تطوير الاحتياطي ومدير إدارة الإنتاج والمختصين من الصحة والسلامة والبيئة والمالية وممثلي معهد النفط الليبي والشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط ،ومن جانب شركة مليته للنفط والغاز أعضاء لجنة الادارة والمدراء العامون ومدراء الإدارات إلى جانب عدد من المختصين بالإضافة إلى مدير شركة إيني شمال أفريقيا و عدد من مختصي شركة إيني.

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