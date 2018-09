ديوان المحاسبة: نأمل أن تكون وثيقة «إصلاحات» «الرئاسي» و«المركزي» حقيقة

المتوسط:

قال رضا قرقاب مدير الإدارة العامة لفحص حسابات الهيئات والمؤسسات بديوان المحاسبة، أن الديوان يبارك وثيقة الاصلاحات الاقتصادية التي تم التوقيع عليها من قبل المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، ولكنه يتمنى أن تكون تلك الوثيقة حقيقة.

وأضاف: «نستغرب أن تكون البنود الموقع عليها هي نفسها الواردة في مراسلاتنا المتكررة للمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي منذ العام 2016، وبعد سنتين من الرفض تقر الاصلاحات الاقتصادية بنفس البنود ممن كانوا يرفضون».

وتمني «قرقاب» أن تكون هناك إدارة جيدة لإدارتها، قائلا”: «لو نفُذت الإصلاحات بإدارة جيدة ستنجح حيث سيصدر عنها قرارات، ولو لم تنفذ القرارات بالطريقة الجيدة ستكون آثارها سيئة وستتسبب في مشاكل كبيرة».

