ندوة لمكافحة الانتحار بإجدابيا

العنوان-إجدابيا

اٌقيمت بمدينة إجدابيا ندوة علمية لمكافحة الانتحار وفي تصريح خاص لصحيفة ” العنوان ” قال الدكتور رضوان أحمد الطيب مدير عيادة الطب النفسي بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف اجدابيا قال إن الندوة جاءت تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة ومنع الإنتحار .

وأوضح الطيب أن المحاور الرئيسية للندوة هي التعرف على ماهية الانتحار و أسبابه النفسية والاجتماعية بالإضافة إلي التطرق إلى طرق الوقاية والتوصيات .

وأشار الدكتور رضوان إلى أن الندوة كانت بحضور كلل من مدير مستشفي الشهيد امحمد المقريف وكادر أكاديمي وطبي من عيادة الطب النفسي لمستشفي أمحمد المقريف والعديد من طلبة علم النفس .

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