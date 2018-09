«الوطنية لحقوق الإنسان» تدين استمرار النزاع بجنوب غرب طرابلس

المتوسط:

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استمرار أطراف النزاع بجنوب غرب طرابلس بمناطق صلاح الدين وخلة الفرجان ووادي الربيع وعين زارة، في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين وممتلكاتهم بعد سريان الهدنة.

وقالت اللجنة في بيان إن أطراف النزاع حوّلت ممتلكات المواطنين إلى أهداف عسكرية من خلال التمركز بها واستخدامها كميادين ومنصات لإطلاق القذائف والصواريخ وعمليات القنص، وعمليات السرقة والسطو المسلح على الممتلكات الخاصة والعامة.

