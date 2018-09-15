الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للبعثة الاممية ومفوضية الانتخابات في ليبيا

ليبيا – أكد الاتحاد الأوروبي على أن تحديد موعد الانتخابات العامة في ليبيا يعود لليبيين فقط، مشيراً إلى ثبات موقفه تجاه مسألة دعم عمل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وكذلك عمل المبعوث الأممي غسان سلامة.

ومن المفترض أن تلتقي الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بحسب وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء بكل من المبعوث الدولي سلامة ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وكان الموضوع الليبي قد أثير أوروبياً في وقت سابق هذا الأسبوع خلال جلسة مناقشة في البرلمان الأوروبي شاركت فيها الممثلة العليا حيث أقرت بصعوبة وتعقيد إتمام عملية الانتخابات في ليبيا، مشددة على أن الاتحاد يريد أن تتم العملية في أجواء آمنة مستقرة بشكل يستطيع الليبيون اختيار ممثليهم.

يشار إلى ان الاتحاد الأوروبي أكد أنه سيقدم المعدات اللازمة لضمان عمل طواقم ومكاتب اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بعد أن تعرضت لهجوم في مايو الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية