تونس تؤجل استئناف رحلاتها الجوية إلى ليبيا

قررت شركة الطيران التونسية تأجيل موعد تنفيذ قرارها الذي يقضي باستئناف رحلاتها إلى 3 مطارات في ليبيا بداية سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا القرار في ظل الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا، عقب اندلاع الإشتباكات المُسلحة في ضواحيها الجنوبية.

ولم تُحدد الشركة الموعد الجديد المُحدد لإعادة فتح الخط الجوي مع ليبيا مُجدداً، ما يعني أن الفترة الزمنية ستظل مفتوحة.

وكانت الشركة التونسية تنوي إعادة فتح خط رحلاتها إلى مطارات معيتيقة وبنينا ومصراتة، عقب توقفها منذ نحو 4 سنوات.

ويُشار إلى ان السلطات التونسية قد أرسلت وفداً من شركة الخطوط التونسية والإدارة العامة للطيران المدني وديوان الطيران والمطارات لتفقد أوضاع المطارات الليبية الثلاثة استعدادا لاستئناف رحلات شركة الطيران التونسية إليها.

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