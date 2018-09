“خبراء الأمم المتحدة”: هيثم التاجوري هدد “الوطنية للنفط” لفرض صفقات

المتوسط – سامر أبو وردة

تواصل “المتوسط” نشر أبرز ما ورد في التقرير الذي أعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والذي كان لها السبق في عرض محتواه، بعد رفعه إلى مجلس الأمن الدولي في الخامس من سبتمبر الجاري.

نوه التقرير إلى أنه قد لاحظ بقلق محاولات جماعات مسلحة لفرض نفوذها على المؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى واقعة تمت في السابع من فبراير الماضي حين التقى آمر كتيبة ثوار طرابلس، هيثم التاجوري، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في مبنى المؤسسة، سعيا إلى فرض صفقة.

وتابع التقرير، “تم عقد اجتماع ثان في الــ ١٩ من الشهر ذاته، خارج مبنى المؤسسة، حيث ادعى “التاجوري” أنه يمثل شركة كندية، وأصدر تهديدات باستخدام العنف لفرض صفقة لصالح الشركة، ولم ترد الشركة على طلب فريق الخبراء الحصول على توضيح”

يشار إلى أن الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس، جلال الورشفاني، كان قد قال، في لقاء أجرته معه “المتوسط”، في السادس من سبتمبر الجاري، أن الكتيبة تتكون من أفراد تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مضيفاً أن الكتيبة لا وجود لها على الأرض، وأن أفرادها يتجمعون فقط في حالة تعرض طرابلس لهجوم.

