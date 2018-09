المتوسط:

جدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للانتخابات العامة في ليبيا، مشيراً إلى ثبات موقفه تجاه مسألة دعم عمل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وكذلك عمل المبعوث الأممي غسان سلامة.

يشار إلى ان الاتحاد الأوروبي أكد أنه سيقدم المعدات اللازمة لضمان عمل طواقم ومكاتب اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بعد أن تعرضت لهجوم في مايو الماضي.

