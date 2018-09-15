ماذا قال مجلس الأمن عن مقابلته للساعدي القذافي؟

كشف مجلس الأمن الدولي أن السلطات الليبية في العاصمة طرابلس لم تستجب لطلب فريق الخبراء المعني بليبيا إجراء مقابلات مع عدد من قادة رموز النظام السابق.

وبين التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا، أن الفريق طلب من السلطات الليبية تسهيل إجراء مقابلات مع عدد من رموز النظام السابق وهم “عبد الله السنوسي، والساعدي القذافي، أبو زيد دوردة المسجونين في سجن الهضبة بالعاصمة طرابلس”.

وبين التقرير انه “وفقا لإفادات مصادر موثقة ولما ورد في تقارير إعلامية فإنهم حاليا محتجزون لدى كتيبة ثوار طرابلس ولم يرد أي جواب على ذلك الطلب”.

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