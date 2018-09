المتوسط:

عقدت اللجنة التسييّرية للتكتل المدني الديمقراطي، صباح اليوم السبت، اجتماعها الدوري الإسبوعي.

وركز الاجتماع الذي عقد بمقر التكتل، على متابعة واعتماد الاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر العام للتكتل الذي سيعقد يوم الأربعاء 10 أكتوبر المقبل في بلدية بنغازي، وذلك لمناقشة واعتماد تعديل النظام الأساسي، وإجراء الانتخابات الداخلية لانتخاب رئيس التكتل ونائبه.

