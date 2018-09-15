موعد الانتخابات في ليبيا: بين الإصرار الفرنسي والرفض الإيطالي!

تتناول هذه الحلقة من “وجها لوجه” إعلان وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزى أن بلاده تعارض إجراء انتخابات في ليبيا في العاشر من كانون الأول/ديسمبر كما تطالب بذلك فرنسا. مع الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والدكتور عادل اللطيفي أستاذ التاريخ العربي المعاصر.
تعليق
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يا فرحتك و انت اقعد تفرج يا تيس. طالما ليبيا فيها تيوس زيك لن تكون لكم بل ستظلوا عبيد ليست لذيكم اي حرمه حتي في منازلكم بل حجرات نومكم يا حثاله. ليبيا لليبيين الاحرار هم اللي يقرروا اما انت خليك تبع للاحتلال يا تيس
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