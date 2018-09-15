موعد الانتخابات في ليبيا: بين الإصرار الفرنسي والرفض الإيطالي!

تتناول هذه الحلقة من “وجها لوجه” إعلان وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزى أن بلاده تعارض إجراء انتخابات في ليبيا في العاشر من كانون الأول/ديسمبر كما تطالب بذلك فرنسا. مع الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والدكتور عادل اللطيفي أستاذ التاريخ العربي المعاصر.

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