هجوم مسلح على صناديق الاقتراع في درج

المتوسط:

هاجمت مجموعة مسلحة منذ قليل، على صناديق الاقتراع من مركز الشروق في انتخابات بلدية درج، وقامت بسرقتها.

الجدير بالذكر أن مكتب شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية أعلن متابعة سير عمل الانتخابات التي تجري داخل بلديتي «درج، بني وليد»، والتي انطلقت صباح اليوم السبت، بهدف تأمينها.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أنها خصصت فرق أمنية، تعمل على قدم وساق لتأمين صناديق الاقتراع، لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب.

