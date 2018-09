«الوطنية للتعليم التقني والفني» تتابع سير امتحانات الدور الثاني للطلاب

المتوسط:

تابع رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل زنداح، اليوم السبت، سير امتحانات الدور الثاني لطلبة التعليم الفني المتوسط للعام الدراسي.

وشملت الجولة الميدانية التي رافقه فيها مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة و”مدير مكتب التعليم الفني طرابلس و مدير مكتب التقويم والقياس الفني مقار لجان الامتحانات للمعاهد الفنية المتوسطة، جميلة الازمرلي ومعهد سوق الجمعة ومعهد النهضة ومعهد هايتي.

خلال جولته شدد على جميع اللجان على ضرورة اتاحة الأجواء المريحة والمناسبة للممتحنين وتوفير كل ما يحتاجونه لإداء الامتحان وهم في أفضل حال.

كما أكد على أهمية تكاثف جهود جميع اللجان لضمان السير المتميز للامتحانات ونجاحه بالشكل الذي يضمن لنا مخرجات قادرة على مواكبة سوق العمل وإعادة التعليم التقني والفني مكانته بين المؤسسات التعليمية المختلفة.

كما استمع رئيس لجنة ادارة الهيئة بإهتمام لملاحظات وأراء بعض رؤوساء وأعضاء اللجان الامتحانية والتي كان الهدف منها تطوير التعليم الفني معبراً عن ارتياحه لسير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الفني وحسن تنظيمها داخل اللجان التي تفقدها.

