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«تعليم الوفاق» تتابع سير امتحانات الدور الثاني للشهادات العامة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أجرى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، اليوم السبت، جولة تفقدية إلى جامعة طرابلس للاطلاع على سير امتحانات الشهادات العامة الإعدادية والثانوية الدور الثاني.

واطلع جمعة وفقاً للمكتب الإعلامي للوزارة على الترتيبات الفنية والأمنية الخاصة بامتحانات الشهادات العامة الإعدادية والثانوية (الدور الثاني) في يومها الأول.

رافق وكيل وزير تعليم الوفاق كل من وكيل وزارة الداخلية ووكيل مديرية أمن طربلس.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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