المتوسط:

اتفق عدد من المشاركين، في ملتقى القبائل الليبية المزمع عقده، غدًا الأحد، على أن الهدف الأسمى من عقد هذا الملتقى، هو لم الشمل ونبذ الخلافات والتأكيد على وحدة الأراضي الليبية.

وأكد عبد الباسط الجارد، رئيس اللجنة الإعلامية لملتقى القبائل الليبية، أن الملتقى الذي سيعقد، غداً الأحد، يهدف إلى إيجاد مخرج من الازمة التي تشهدها البلاد، والتأكيد على وحدة التراب الليبي وترابط النسيج الاجتماعي.

من جهته، قال الشيخ عبد الرسول العشيبي، عضو اللجنة التحضيرية للملتقى: “سيكون على رأس أولويات هذا الملتقى؛ بحث سبل لم الشمل وفض النزاعات، وكذلك توحيد المؤسسات السيادية، ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية، مشددًا على ضرورة التمسك بوحدة التراب الليبي، وترابط مناطق شرق وغرب وجنوب البلاد.

بدوره، أكد صالح الدرسي، احد اعيان المنطقة الشرقية، أن الهدف من هذا الملتقى هو بحث سبل حل الخلافات القائمة والتي عصفت بمؤسسات الدولة، محذرا من الإنسياق وراء الفتن والأصوات المؤدلجة التي تنادي بالفرقة وتسعى لشرخ النسيج الاجتماعي للبلاد.

وأضاف الدرسي “أنا متفائل جداً بمخرجات هذا الملتقى، بمشاركة كل أطياف الشعب الليبي”.

وفي نفس السياق، أشاد علي القطراني، أحد مشائخ بلدية الابيار، بقبائل الواحات وعلى رأسها قبيلة «أزوية» لاستضافتها الملتقى من أجل وحدة تراب الوطن وحماية النسيج الاجتماعي.

وتابع القطراني “سنعمل على حل الأزمات التي تعيق بناء الدولة وسنبحث كل السبل التي تؤدي بنا إلى توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها بعض مناطق لببيا”.

The post مشاركون في ملتقى القبائل: هدفنا التأكيد على وحدة الأراضي الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية