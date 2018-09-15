الصحة الحيوانية بتوكرة تحصن ( 48 ألف ) رأس من الأغنام ضد الجُدرى

العنوان خاص -توكرة

قال مدير مخازن الصحة الحيوانية توكرة “محمد إشغيلة ” للعنوان إنه تم منذ بداية أغسطس الماضي إطلاق حملة واسعة لتحصين ومواجهة انتشار مرض الجُدري بين الأغنام على مستوى بلدية توكرة من أردانو شرقاً لسيدي علي غرباً للحمدة جنوباً . وأوضح ” إشغيلة ” أنه تم تكوين ( 5 ) فرق طبية بيطرية من مهامها السيطرة والحد من انتشار مرض الجُدري واتباع جميع الشروط الصحية والبيطرية حيال التعامل مع الإصابات المكتشفة من المرض في كافة الحضائر داخل الاختصاص، وكذلك توعية المربين بطرق الوقاية منه.

وأشار “اشغيلة” إلى أنهم أكملوا تحصين (48) ألف رأس من الأغنام من أصل (150) ألف وحدة غنمية مشيراً أنه تم صرف إستلام هذه اللقحات من المركز الوطني للصحة الحيوانية فرع بنغازي .

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