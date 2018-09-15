دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني يفتتح أقسام جديدة بمستشفى تاكنس ببلدية جردس العبيد

تاكنس 15 سبتمبر 2018 (وال)- افتتح ببلدية جردس العبيد صباح اليوم السبت، عدد من أقسام الطبية بمستشفى تاكنس بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني .

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بمناسبة افتتاح أقسام :الإيواء، والعمليات، والولادة، والعناية الفائقة بالمستشفى، والذي جاء بقرار من مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة رقم (18) لسنة 2017 م .

وتخللت الاحتفالية التي حضرها أيضاً عدد من النواب ورئيس وأعضاء المجلس البلدي جردس العبيد، وأعيان ومشايخ والجهات الأمنية، تكريم دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، ووكيل وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب، ورئيس هيأة السياحة أحمد علي، وعميد بلدية جردس العبيد المهدي حمد، وعضو المؤتمر الوطني السابق الشريف الوافي، ووزارة المالية في الحكومة المؤقتة .

ويعد افتتاح هذه الأقسام الحيوية داخل مستشفى تاكنس، أهمية كبرى في خدمة المواطنين في نطاق بلدية جردس العبيد أو البلديات المجاورة لها . (وال- تاكنس) أ ف/ ر ت

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