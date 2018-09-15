الاتحاد الأوروبي: تحديد موعد الانتخابات في ليبيا يعود لليبيين فقط

أكد الاتحاد الأوروبي أن تحديد موعد الانتخابات العامة في ليبيا يعود لليبيين فقط، مجددا موقفه الدعم لعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وأقرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بصعوبة وتعقيد إتمام عملية الانتخابات في ليبيا، مشددة على أن الاتحاد يريد أن تتم العملية في أجواء آمنة مستقرة بشكل يستطيع الليبيين اختيار ممثليهم.

وقالت موغيريني، بحسب ما ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أمس الجمعة: “نحن نواصل الاتصالات مع كافة الجهات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا”، وفق ما ذكرت في جلسة مناقشة للبرلمان الأوروبي تناولوا خلالها الملف الليبي.

ومن المفترض أن تلتقي موغيريني، بكل من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه سيقدم المعدات اللازمة لضمان عمل طواقم ومكاتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد أن تعرضت لهجوم مسلح في شهر مايو الماضي خلف قتلى وجرحى.

وعلى الرغم من تأكيد الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على وحدة الموقف الأوروبي تجاه ليبيا، إلا أن الخلافات لا تزال محتدمة فعلاً بين فرنسا التي تريد تنظيم الانتخابات بليبيا في 10 ديسمبر المقبل، وإيطاليا التي ترفض هذا الأمر مطلقاً بسب تدهور الوضع الأمني.

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