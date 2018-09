المتوسط:

نظم معلمو بلدية المرج مساء أمس الجمعة، وقفة احتجاجية رفضاً لما سموه بالمماطلة الجهة التشريعية المتمثلة في البرلمان، باستصدار قانون حقوق المعلمين المتضمن زيادة مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم.

وأعلن معلمو بلدية المرج في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت في ساحة مسجد أبو بكر الصديق، تفويضهم النقابة العامة للمعلمين بليبيا ونقابات البلديات، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بنيل حقوقهم المشروعة.

وفي ختام الوقفة الاحتجاجية، أصدر معلمو المرج بياناً- أكد فيه المعلمين تكرار هذه الوقفات خلال الفترة القادمة، حتى تحقق الجهات التشريعية والتنفيذية مطالب المعلمين في كافة ربوع الوطن، وفقاً للبيان .

وقالت الناطقة الرسمية ومديرة مكتب الإعلام بالنقابة العامة لمعلمي ليبيا الأستاذة نجاح العسبلي إنه “بالإشارة إلى اجتماعنا مع النقيب العام للمعلمين بدولة ليبيا المنعقد في التاسع من شهر سبتمبر الجاري، والذي كلفنا من خلاله بالإدلاء بهذا التصريح ولإيماننا بهذه القضية العادلة؛ ألا وهي حقوق المعلمين ومن منطلق صميم عملنا بالوقوف مع المعلم، حفاظاً على حقوقه المشروعة، فقد نوه النقيب العام للمعلمين بحراك الشارع التعليمي الذي بدأت ترسم معالمه جلياً والذي لا يمكن أن يتجاهله أحد، سواء من القطاع أو من عامة الناس” .

وأكدت العسبلي على وقوف النقابة العامة للمعلمين الدائم؛ ونقابات البلديات مع المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم، في المطالبة بحقوقهم المشروعة في زيادة رواتبهم أسوه بباقي القطاعات، وطلب فيه نقابات البلديات بمساندة معلميها والوقوف صفاً واحداً في المطالبة بحقوقهم؛ من خلال التجمعات في الشارع، ورفع الشعارات الخاصة بالمطالبة”.

وأضافت العسبلي أن “النقيب العام للمعلمين؛ يأمل أن يتم تنفيذ المطالب من الجهات المسؤولة قبل بداية العام الدراسي الحالي 2019 – 2018، وإلا ستعلن النقابة العامة للمعلمين عن موعد للاعتصام يحدد في حينه.

The post مدرسو المرج يحتجون لعدم استصدار قانون حقوق المعلمين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية