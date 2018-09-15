خبراء أمميون: طائرات شحن أمريكية طارت بانتظام لمطاري مصراتة وبنينا

بين فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أنه تلقى معلومات عن وجود طائرات شحن عسكرية كبيرة تابعة للقوات الجوية الأميركية طارت بشكل منتظم إلى مطاري مصراتة وبنينا.

وأوضح تقرير الخبراء أنه لاحظ وجود طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 Globemaster» في 24 فبراير و16 مارس من العام الجاري بمطار مصراتة ، وفي 18 مارس بمطار بنينا.

وأكد فريق الخبراء أن الطائرات الأميركية نفذت نحو 15 رحلة إلى مطاري بنينا ومصراتة خلال الشهور الخمسة الأخيرة، مضيفا أنه طلب معلومات من سلطات الولايات المتحدة عن طبيعة تلك الرحلات وعن المواد التي نقلتها إلى ليبيا، ولم تلق ردا بخصوص الطلب.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لبيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية أن الطائرات كانت تقلع من عدة مطارات، منها قاعدة راممشتاين الجوية بألمانيا، ومطار جيبوتي الدولي، ومطار شانيا الدولي باليونان، ومطار تراباني – بيرجي بإيطاليا.

وكان الفريق قد أعلن أنه اعتمد في تقريره على وثائق أصلية جرى التثبت من صحتها وأدلة ملموسة ومشاهدات لخبراء ميدانيين.

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