ملتقى القبائل: دعوة للوحدة ورفض للتشكيلات المسلحة

دعا ملتقى القبائل الليبية، الذي عقد، السبت، في ترهونة، إلى الوقوف صفا واحد في وجه المحن ودعم الجيش والشرطة.

وضم الملتقى ممثلون عن القبائل والمدن الليبية، ورفع المجتمعون شعار “معاً من أجل ليبيا”، معتبرين أن لقاءهم من أجل الوطن.

وتضمن البيان الختامي العديد من النقاط التي ركزت في معظمها على حل التشكيلات المسلحة في طرابلس وتسليم أسلحتها للجهات المختصة، وتسليم السجون والمنافذ إلى أجهزة الدولة الرسمية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

ورأى المجتمعون في اللقاء بادرة خير ستفتح لهم الطريق نحو الاستقرار وإنهاء حقبة من المأساة التي ذاق ويلاتها الليبيون.

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