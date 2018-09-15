اخبار ليبيا الان

ملتقى القبائل: دعوة للوحدة ورفض للتشكيلات المسلحة

تم النشر منذُ 40 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا ملتقى القبائل الليبية، الذي عقد، السبت، في ترهونة، إلى الوقوف صفا واحد في وجه المحن ودعم الجيش والشرطة.

وضم الملتقى ممثلون عن القبائل والمدن الليبية، ورفع المجتمعون شعار “معاً من أجل ليبيا”، معتبرين أن لقاءهم من أجل الوطن.

وتضمن البيان الختامي العديد من النقاط التي ركزت في معظمها على حل التشكيلات المسلحة في طرابلس وتسليم أسلحتها للجهات المختصة، وتسليم السجون والمنافذ إلى أجهزة الدولة الرسمية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

ورأى المجتمعون في اللقاء بادرة خير ستفتح لهم الطريق نحو الاستقرار وإنهاء حقبة من المأساة التي ذاق ويلاتها الليبيون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق