تقرير لخبراء أمميين يكشف تدخل المجموعات المسلحة بعمل مؤسسات الدولة

بيّن تقرير خبراء الأمم المتحدة، تأثير المجموعات المسلحة في ليبيا عامة، وطرابلس خاصة على مؤسسات الدولة في اتخاذ القرارت؛ لتعزيز مصالحها السياسية والاقتصادية.

وكشف التقرير اتساع بقعة تهديدات المجموعات المسلحة لموظفي مؤسسات الدولة، للاستيلاء على أموالها، مؤكدا أن هذه الأفعال تعيق الدولة الليبية في الانتقال السياسي، ويهدد السلام في البلاد.

وأوضح التقرير تدخل الفرقة الأمنية الثامنة ” النواصي” في عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، وأجبرت إدارة المؤسسة على تعيين أشخاص من الكتيبة، مما اضطر بعض قيادات العليا بالمؤسسة مغادرة طرابلس، وحاولت نقل مقر الليبية للاستثمار من برج طرابلس الأمر الذى عارضته الفرقة الأمنية القامنة، وفق التقرير.

وأكد فريق خبراء الأمم المتحدة “تدخل قائد كتيبة ثوار طرابلس في عمل المؤسسة الوطنية للنفط، وحاول إبرام صفقة لصالح شركة كندية بقوة السلاح”.

قوات الكرامة أيضا كان لها نصيب في التدخل بعمل مؤسسات الدولة فقد قال تقرير الخبراء، إن أفراد من كتيبة فتحي ارحايم التابعة لقوات حفتر تدخلوا في عمل رئيس المؤسسة الوطنية في الشرق فرج سعيد، وأجبروه على إصدار بيان لشركة wintershall بالتعامل الحصري مع إدارة المؤسسة في الشرق.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة قد أزال الستار عن قصة الأموال الموجودة بمصرف ليبيا المركزي ببنغازي، متهما ابن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر صدام بسرقة الأموال والمجوهرات الموجودة بالمصرف.

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