«صحة توكرة» تحصن 48 ألف رأس أغنام من الجُدرى

أعلن مدير مخازن الصحة الحيوانية توكرة، محمد إشغيلة، إطلاق حملة واسعة لتحصين ومواجهة انتشار مرض الجُدري بين الأغنام على مستوى البلدية من أردانو شرقاً لسيدي على غرباً للحمدة جنوباً منذ بداية أغسطس الماضي.

وأوضح “إشغيلة”، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه تم تكوين 5 فرق طبية بيطرية من مهامها السيطرة والحد من انتشار مرض الجُدري واتباع جميع الشروط الصحية والبيطرية حيال التعامل مع الإصابات المكتشفة من المرض في كافة الحظائر داخل الاختصاص، وكذلك توعية المربين بطرق الوقاية منه.

وأشار مدير مخازن الصحة، إلى أنهم أكملوا تحصين (48) ألف رأس من الأغنام من أصل (150) ألف رأس مشيراً أنه تم صرف واستلام هذه اللقاحات من المركز الوطني للصحة الحيوانية فرع بنغازي.

