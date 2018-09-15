خبراء أمميون: جماعات معارضة أجنبية شاركت حفتر والجضران في حرب الموانئ

كشف تقرير خبراء الأمم المتحدة أن جماعات المعارضة التشادية والسودانية وفرت لقوات حفتر وإبراهيم الجضران مقاتلين للسيطرة على الموانئ النفطية.

وأوضح التقرير أن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر استعان بجماعات سودانية للقتال معه في الحرب لسيطرته على الموانئ النفطية، ومواجهة قوات الجضران و”سرايا الدفاع عن بنغازي”.

وبين التقرير تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط الناجمة عن الخسائر الناتجة عن إغلاق صادرات النفط خلال سيطرة “الجضران” على الموانئ النفطية بحوالي 56 مليار دولار. وفي سياق آخر أوضح فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، أن مقاتلين من بنغازي محسوبين على “مجلس شورى ثوار بنغازي” شاركوا مع الكتيبة 33 مشاة في تاجوراء “البقرة” في الهجوم على مطار معيتيقة الدولي.

وأكد التقرير أن شخصا يسمى “هشام مسيمير” قائد مجموعة مسلحة في مصراتة ورَّد أسلحة وذخائر إلى المهاجمين على مطار معيتيقة، مضيفة أن هذه الهجمات تسببت في خسائر بصفوف المدنيين”.

يذكر أن تقرير الخبراء كشف العديد من قضايا الفساد المالي والإداري وتدخل المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة؛ لتعزيز مصالحها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية