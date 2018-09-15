إيطاليا توضح حقيقة تعيين القنصل السابق في بنغازي سفيراً لدى ليبيا خلفاً لبيروني

ليبيا – نفت مصادر دبلوماسية إيطالية تقارير تناقلتها صحف تحدثت عن تعيين القنصل الايطالي السابق في بنغازي غويدو دي ساكنتيس سفيراً لدى ليبيا في طرابلس خلفاً للسفير الحالي جوزيبي بيروني.

المصادر أكدت وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية للأنباء على أن الأخبار الواردة بهذا الخصوص في بعض الصحف لا أساس لها من الصحة، منوهةً بأن دي سانكتيس تم تعيينه منذ مدة مسؤولاً ثانياً في السفارة لدى الاتحاد الروسي وسوف يتولى مهام هذا المنصب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يشار إلى أن الحكومة الايطالية قد عزت بقاء بيروني هذه الايام في روما لـ”دواع أمنية” إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة والتي رأتها بعض الاطراف الليبية تدخلاً في الشأن الداخلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية