«الأزمة المؤقتة» تبحث الاحتياجات الصحية للمهاجرين بقصر بن غشير

أعلنت لجنة الأزمة المؤقتة المعنية من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، متابعة أوضاع المهاجرين غير القانونيين بمراكز الإيواء في قصر بن غشير.

ومن جهتها، أوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن ذلك جاء بهدف الوقوف على احتياجات النزلاء داخل المركز من لوازم صحية.

يشار إلى أن اللجنة المؤقتة شكلت بقرار من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة، وتختص بمتابعة ونقل المهاجرين من مراكز الإيواء التي حدثت في محيطها الاشتباكات مؤخرا، إضافة تولي اللجنة عملية الإشراف على تموين المهاجرين غير الشرعيين.

