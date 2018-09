المتوسط:

في خطوة لاستعادة ما يسمى بالملكية الدستورية في ليبيا، كشفت جريدة «لا بريس» الايطالية أنه يجري «تفعيل لوبي دولي» لاستعادة الملكية الدستورية في ليبيا بقيادة الأمير محمد السنوسي.

وبينت الصحيفة الإيطالية أن الأمير محمد السنوسي مقتنع بأن استعادة النظام الملكي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد التي استمرت منذ مقتل معمر القذافي، على حد قول الصحيفة.

وكشف تقرير الصحيفة عن لقاءات واجتماعات تعقد في لندن واتصالات بين مولاي مصطفى العلوي، وهو من جماعات الضغط من أصل مغربي، والأمير السنوسي، مع دور فعال لأبوبكر الجامعي، الصحفي المغربي الشهير الذي يدرس حاليًا في معهد الدراسات السياسية في جامعة -إكس أون بروفنس- الفرنسية.

The post صحيفة إيطالية تكشف تحركات محمد السنوسي لاستعادة الملكية بليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية