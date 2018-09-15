الأحد عطلة رسمية في ربوع ليبيا بمناسبة ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار

قرنادة 15 سبتمبر 2018 (وال)- أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم السبت، أن يوم غد عطلة رسمية في كافة ربوع ليبيا الحبيبة ذكرى استشهاد أسد الصحراء الشيخ عمر المختار .

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – ترحمت فيه الحكومة الليبية المؤقتة على شيخ الشهداء عمر المختار ورفاقه الأخيار، وأن يحفظ الله ليبيا العزيزة وشعبها الكريم وترابها الغالي .

وتابع البيان : “بكثير من الفخر والاعتزاز تحيي الحكومة الليبية المؤقتة؛ الذكرى الـ 87 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار البطل العربي الليبي الخالد الذي دافع عن الدين والوطن والعروبة، ودافع عن الأرض والعرض، محارباً الإيطاليين لأكثر من 20 عاماً في أكثر من ألف معركة، ولم ينكس ولم يستسلم؛ حتى لبى نداء ربه واقفاً فاستشهد بإعدامه شنقاً في بلدة سلوق في السادس عشر من شهر سبتمبر سنة 1931م، تاركاً وراءه أمثولة حية للنضال الوطني، وأسوة ناطقة لكل الساعين للحرية، والمدافعين عن الأوطان بصدق وعزيمة وإصرار” .

وتابع البيان : “الحكومة الليبية المؤقتة وهي تستمطر شآبيب الرحمة والمغفرة على روح الأسد الشهيد، وقد جعلت ذكرى استشهاده العظيم يوماً قومياً يستذكر فيه أبناء الشعب الليبي مآثر الشهداء الأبطال وتضحياتهم الجليلة، ودفاعهم عن التراب الليبي العزيز يوماً للخلود والاعتزاز والفخار” . (وال- قرنادة) ر ت

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