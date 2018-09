‎عميد «درنة»: يجب استبعاد الجماعات الإرهابية من هيكلة مجلس الأعيان

المتوسط:

أكد المستشار عبد المنعم الغيثي، عميد بلدية درنه، ضرورة استبعاد الجماعات الإرهابية من هيكلة مجلس أعيان المدينة.

وشدد “الغيثي”، خلال اجتماعه في مقر المجلس البلدي، مع صالح غيضان المنصوري، رئيس مجلس أعيان مدينة درنة، وعمد المكونات الاجتماعية لمدينة درنة عن «الحضر، المرابطين والعبيدات»، على ضرورة اللحمة الوطنية والروابط الاجتماعية الوثيقة، التي تربط المكونات الثلاثة في مدينة درنة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

وأشار إلى ضرورة إجراء هيكلية إدارية جديدة لمجلس الأعيان، يستثنى فيه كل من كان ينتمي للجماعات الإرهابية.

وكان عميد بلدية درنة، -الذي تسلم مهام عمله في فبراير الماضي- قد أصدر تعليماته بعدم إقصاء أي مكون من المدينة.‎

