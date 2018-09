المتوسط:

أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن نحو 27 ألف ناخب شاركوا في عملية الاقتراع التي جرت وقائعها، اليوم السبت، في بلديتي بني وليد ودرج.

وتتزامن الانتخابات البلدية لبلديتي درج وبني وليد، مع احتفال العالم، هذا اليوم الموافق 15 سبتمبر باليوم العالمي للديمقراطية والذي سيظل عالقا بذاكرة أهل هاتين البلديتين.

وقالت اللجنة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “توجه الناخبون اليوم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية لاختيار مجالسهم البلدية، رغم كل الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن، ولما كانت الديمقراطية هي الطريق الوحيد لبناء الوطن من خلال صناديق الاقتراع لا صناديق الذخيرة وجب على المواطنين الاتجاه نحوها والابتعاد عن منطق القوة”.

وأضافت “أصبحت أدوات العنف والقوة هي مصدر السلطات في الدول التي تعاني من الفوضى وتعيق كل عمل ديمقراطي من شأنه النهوض بالبلاد، ذلك لأن الديمقراطية قيمة إنسانية متفردة، كونها الحل السلمي لتداول السلطة بشكل سلمي عبر آليات انتخابية نزيهة وشفافية وحيادية تضمن الحقوق وتكافؤ الفرص وتعطي الحق للمواطنين في اختيار ممثليهم، كما أنها تهدف إلى ترسيخ قيم الحرية والشفافية والحكم الرشيد”.

The post 27 ألف ناخب شاركوا في انتخابات بلديتي بني وليد ودرج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية