أعلنت سفارة دولة ليبيا في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يوم غد الأحد 16 سبتمبر، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى استشهاد عمر المختار “يوم الشهيد”

ونوهت سفارة دولة ليبيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، في منشور لها على صفحتها بفيسبوك، أنه على أبناء الجالية الليبية في الإمارات أخذ العلم بذلك.

