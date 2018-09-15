المستشار بوشناف يبحث مع بن شتوان سبل تأمين معرض النفط والغاز في بنغازي

ليبيا – إستقبل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار ابراهيم بوشناف بمكتبه اليوم السبت رئيس لجنة الادارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للشركة العديد من المواضيع التى تهم الطرفين وعلى رأسها الترتيبات الأمنية التى ستتخذ لتأمين وحماية ملتقى ومعرض النفط والغاز الذى سيقام بمدينة بنغازى الشهر القادم.

وتم خلال الاجتماع طرح آخر تطورات مشروع اعادة إنشاء مبنى مديرية الأمن ببنغازى الذى تشارك فى تمويله المؤسسة الوطنية للنفط وبإشراف ومتابعة شركة الخليج العربى للنفط وسبل الإسراع فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى والهام للمدينة.

يشار إلى أنه سيشارك بالملتقى العديد من الشركات العالمية والمحلية وسيكون فرصة للاطلاع على الأمن والاستقرار الذى تتمتع به مدينة بنغازى والمنطقة وعودة مظاهر الدولة المدنية ومؤسساتها كما سيكون هذا المعرض فرصة لمشاركة هذه الشركات العالمية فى التنمية والتطوير بقطاع النفط وغيره من القطاعات باستخدام التقنيات الحديثة .



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