«السنوسي» يرد على صحيفة إيطالية بشأن استعادة الملكية في ليبيا

أصدر الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، ردًا على ما نشرته جريدة «لا بريس» الإيطاليّة، حول «تفعيل لوبي دولي» لاستعادة الملكية الدستورية في ليبيا بقيادته.

وقال الأمير محمّد السّنُوسي، في بيان صادر عنه مساء الجمعة، إنه «لا صحّة للمعلومات الواردة فِي الصحيفة المذكورة، وإن خياره الداخل الِلّيبيّ وحراكه المتنامي فهو صاحب القضيّة والمصلحة، مع دعوة المجتمع الدّوليّ لاحترام رغبات الشّعب الِلّيبيّ».

وكانت جريدة «لا بريس» الايطالية كشفت أنه يجري «تفعيل لوبي دولي» لاستعادة الملكية الدستورية في ليبيا بقيادة الأمير محمد السنوسي.

