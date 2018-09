إنشاء 3 مشاريع جديدة ببلدية جردس العبيد

المتوسط:

أكد المهندس محمد بن أحفيان، مدير قطاع المواصلات والنقل ببلدية جردس العبيد، أن الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، وافقت على البدء بإنشاء 3 مشاريع جديدة بالبلدية.

وقال بن أحفيان: الحكومة المؤقتة أصدرت وافقت على إنشاء بعض مشاريع الطرق بعدد من البلديات، وكان نصيب قطاع المواصلات بجردس العبيد ثلاث مشاريع تمثلت في «المشل تاكنس، صيانة طريق جردس المرج منحدر لمهدي وصيانة طريق سيدي سليم”.

وأضاف “هذه المشاريع تم تسليمها للجنة المشكلة من قبل رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

وأشار إلى أن القطاع بصدد اختيار الشركات القادرة على تنفيذ هذه المشاريع وتقديمها للجهات المختصة لتوقيع العقود.

وعانت بلدية جردس العبيد، من تردي أوضاع الخدمات المقدمة بسبب ضعف البنية التحتية وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية، فضلا عن أزمة في المياه نتيجة وجود أعطال بالمضخات المغذية لها.

