عاجل .. نص كلمة فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح بمناسبة يوم الشهيد

القبة 15 سبتمبر 2018 (وال)- يصـادف يوم غد السادس عشر من شهر سبتمبر من كل عام، ذكرى استشهاد شيــخ الشهــداء عمــر المختـــار الذي سطر ورفاقه من المجاهدين ملاحم الجهاد والنضال التي خلدها التاريخ لهم ولشعب رفض الخنوع والاستلام لمستعمر غاشم رغم الجُوع والعوز وقوة وجبروت آلة الموت للمُستعمر .

وقال فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح عيسى – في كلمة بمناسبة يوم الشهيد – قائلاً : “إن أبائنا وأجدادنا تسلحوا بإيمانهم القوي بالله وعدالة قضيتهم لطرد المستعمر، ونيل حريتهم واستقلالهم وحقهم في العيش في عزة وكرامة؛ فنصرهم الله وكان لهم ما أرادوا فطــرد المستعمر وتحررت بلادنا ونالت استقلالها” .

وتابع فخامته في كلمته : “ها هو اليوم التاريخ يُعيد نفسه مع تكالب قوى الظلام والإرهاب والتطرف على بلادنا، للعبث بها وتدميرها، فهـب أبناء ليبيا الأبطال من كل حدب وصوب للدفاع عنها والتصدي لأيادي الشر والخراب والذود عن أرضهم وشعبهم، فسطروا ملاحم عزة وشرف سُتكتب بمداد من الفخر لكل أبناء شعبنا ، فوهبوا أرواحهم الطاهرة الزكية لننعم نحن بالأمن والأمان وهزموا قوى الإرهاب والتطرف وما يملكونه من السلاح والمال، إلا أن أبنائنا الأبطال ساروا على دأب الأباء والأجداد فتسلحوا بالإيمان بالله وذادوا عن بلادنا وسطروا تاريخ مشرف لهم يفتخر به كل أبناء الشعب الليبي” .

وتابع فخامته : “ها نحن اليوم نحتفي بيوم الشهيد ونحتفي بتضحيات هؤلاء الأبطال من شُهداء الوطن الذين تركوا خلفهم أمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم وذويهم وكل ما يملكون فداء للوطن وحريته ورفعته، فيطيـبُ لي باسم الشعب الليبي أن ارفع تحية إجلال وتقدير واعتزاز لأمهات وزوجات وأبناء وذوي شهدائنا الأبطال الذين وهبوا الوطن أعز ما يملكون فداءً له، وحرياً بنا أن نحتفي بكل أسر شهداءنا في يوم الشهيد، وحق لكِ يا أم الشهيد، ويا زوجة الشهيد، ويا أبناء الشهداء، وأهلهم وذويهم، أن تحتفوا وكل أبناء شعبنا بشهدائنا الأبطال وتضحياتهم التي سيذكرهم التاريخ بها بمداد من الفخر، وستروى بطولاتهم جيل بعد جيل، فليس هناك من قدم للوطن مثلهم، داعين الله أن يسكنهم جنات الخُلد والنعيم مع الأنبياء والصديقين والشُهداء وحسُن أولئك رفيقا” . (وال- القبة) أ م/ ر ت

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